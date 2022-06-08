شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابي: الأكاديمية الوطنية للتدريب تدير ملف الحوار الوطني بكل حيادية ونزاهة وشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب الجيل بيانا صباح اليوم قال فيه أنه تلقى اتصالا من الأكاديمية الوطنية للتدريب تؤكد فيه أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية والأطراف المشاركة في الحوار، وأنها ملتزمة بالحياد فى تنفيذها تكليف الرئيس لها بالإعداد للحوار الوطني، وأنها تلقت رؤية حزب الجيل الديمقراطي فى الحوار الوطني، وستلتقي برئيس حزب الجيل ورؤساء الأحزاب السياسية.

وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وسرعة ردها، وأكد أن حرصها على الرد على بيان حزب الجيل بمجرد صدوره يؤكد أنها ستعد الحوار بروح تحافظ على هدف الرئيس السيسى منه وما ينتظر منه الوطن من نتائج.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل تؤكد بذلك ما سبق أن أكده فى بيانات سابقة وفى حوارات تلفزيونية من أن تبعيتها لرئاسة الجمهورية، ضمانة أكيدة لحيادية الحوار وانها تدير ملف الحوار بكل نزاهة وحيادية وشفافية.