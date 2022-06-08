شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراح برغبة بإقامة سلم كهربائى بمحطة المنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عمل سلم كهربائي أو (أسانسير) بكوبري المشاة الخاص بمحطة المنيب بمحافظة الجيزة لكبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض.

وأكدت النائبة نشوى الشريف، على أهمية إقامة سلم كهربائي أو أسانسير فى محطة المنيب بمحافظة الجيزة، للتيسير على كبار السن وذوى الإعاقة وتخفيف معاناتهم.

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء السلم الكهربائي أو الأسانسير فى محطة المنيب وسرعة التنفيذ.

وأجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراح برغبة آخر مقدم من النائبة نشوى الشريف بشأن عمل سلم كهربائي أو (أسانسير) لكوبري المشاة الخاص بعزبة البكباشى- محافظة الجيزة- لكبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض.

كما أجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن غلق مزلقان شارع رياض بمدينة أسيوط وإنشاء كوبري كهربائي بدلا منه - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن أن يكون لكل محافظات الصعيد امتداد جغرافي، وإداري حتى ساحل محافظة البحر الأحمر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن ربط الطريق الدولي الفرعي القادم من مدينة بلطيم على طريق مصرف المحيط للربط بمحافظة كفر الشيخ.