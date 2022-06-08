شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب" يهاجم هيئة الطرق والكبارى خلال مناقشة طلبات إحاطة لمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أداء الهيئة العامة للطرق والكبارى يمثل إهدارا واضحا للمال العام.

وأضاف السجينى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة بحضور محافظ الجيزة: "مستعد للمثول أمام أى جهة للمساءلة عما أقوله ولدى من المستندات والوقائع التى تؤكد أن الهيئة العامة للطرق والكباري مثال صارخ لإهدار المال العام".

وأشار "السجينى" إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى خارج الخدمة وتحتاج إلى إعادة النظر والهيكلة من الداخل، فضلا عن تغيير قناعاتها فى التعامل مع المحافظين والبرلمان واللجان النوعية بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة نحو 30 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس حول المشكلات التى تواجهها محافظة الجيزة، وذلك فى حضور اللواء أحمد راشد محاظ الجيزة.

وشدد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أنه سيتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب بشأن تجاهل الهيئة العامة للطرق والكبارى حضور الاجتماعات أو الرد على مقترحات النواب.

وقال: "لو حصل وتصادف وجود أحد المحافظين للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن إشكاليات تواجه بعض الطرق بمحافظاتهم يتعين على رئيس هيئة الطرق العامة والكباري حضور الاجتماع البرلمانى".

وتابع "السجينى" قائلا: إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري سداح مداح، وهناك طرق وكباري تم تنفيذها وتبين وجود عيوب فى تصميماتها، وذلك بسبب تجاهل الهيئة الاستماع إلى المحافظ وقياداته وكذلك لوزارة الداخلية ورؤيتهم قبل تنفيذ المشروع وبالتالى العلاقة بين أضلاع العلمل مفقودة.