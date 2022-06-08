شكرا لقرائتكم خبر عن للأرامل فقط.. إشكاليات معاش المطلقة والأرملة.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للأرامل فقط.. هل يجوز لمن تطلقت من زوجها الثانى الرجوع لمعاش زوجها الأول؟"، استعرض خلاله حزمة من الإشكاليات تتمثل في معاش الأرملة إذا تزوجت ثم تم تطليقها وإشكاليات معاش الأرملة بعد الطلاق من الأب وشروط حصول الأرملة بعد الطلاق على معاش الأب، وحصول المطلقة على معاش الزوج، وشروط عدم انقطاع المعاش عن الأرملة، وعقوبة حصول الأرملة على المعاش بعد الإخلال بشروطه، وإليكم نص التقرير كاملا: