شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة بقانون مكافحة الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر برقم 82 لسنة 2016، على حزمة من العقوبات الرادعة التى من شأنها التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تصل تلك العقوبات للسجن المؤبد والغرامات المالية الباهظة.

ومن أبرز العقوبات الواردة بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ما يلى:

1. المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2. المؤبد وذات الغرامة لكل من ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المقررة.

3. ذات العقوبة إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4. المؤبد والغرامة حال استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما فى ارتكاب الجريمة.

5.نفس العقوبة إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمى الأهلية أو ذوى الإعاقة.