مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية يحذر من أزمة غذاء في 7 دول عربية

اسماعيل عبد الحي - حذر مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية إبراهيم الدخيري، من تعرض سبع دول عربية “لم يسمها” لأزمة غذاء بسبب أوضاعها السياسة والاقتصادية، إلى جانب التحديات العالمية.

وأضاف الدخيري في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن التوتر السياسي في هذه الدول ينعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، حتى وإن كان البعض منها يعتمد على إيرادات النفط.

وأشار مدير المنظمة العربية للتنمية إلى تحديات عديدة تواجه اقتصادات الدول العربية، بينها ارتفاع تكلفة الشحن من الأسواق البديلة عن أوروبا التي تعيش توتراً أمنياً منذ فبراير، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مبيناً أن سعر شحن الحاوية الواحدة اتجاه المنطقة بلغ 17 ألف دولار من دول البرازيل والأرجنتين وأستراليا.