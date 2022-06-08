القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.

وأعرب الملك سبمان ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.