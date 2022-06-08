شكرا لقرائتكم خبر عن 113 إصابة بجدري القرود في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن تسجيل 113 إصابة مؤكدة بجدري القرود في البلاد، وذلك بعد مرور حوالي 3 أسابيع على ظهور أول إصابة بالمرض في ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم المعهد إن جميع المصابين المسجلين في ألمانيا من الرجال.

وبحسب "روبرت كوخ"، سجلت ولاية برلين أكثر عدد إصابات على مستوى ألمانيا، حيث بلغت 72 حالة، من بينها 13 حالة في المستشفى.

ويعتبر جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم القضاء عليه منذ عام .1980 وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق.

وقال المعهد في بيان سابق: "الخطر لا يقتصر على الأشخاص النشطين جنسيا أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال. أي شخص على اتصال جسدي وثيق مع شخص ناقل للعدوى معرض للخطر".

وعادة ما تختفي الأعراض، التي تشمل الطفح الجلدي، من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية وفي حالات نادرة جدا إلى الوفاة لدى بعض الأشخاص.