عاجل.. قتيل في حادث دهس سيارة لحشد من الناس في برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام ألمانية إن قتيلا على الأقل سقط جراء دهس سيارة لحشد من الناس في برلين.



وأكدت الشرطة في تعليق مقتضب على لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن الجادث وقع بالقرب من الكنيسة التذكارية، التي شهد محيطها هجوما إرهابيا في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأعلنت الشرطة، استنادا إلى بيانات أولية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا (التوقت المحلي) بالقرب من كنيسة الذكرى وشارع التسوق الشهير "كودام".

وقال متحدث باسم الشرطة إن المركبة سيارة خاصة، وأودت بحياة شخص وإصابة نحو 30 آخرين.

ونوه المتحدث باسم المكتب الإعلامي للشرطة، تيلو كالبيتس قائلا: "لا نعرف حتى اللحظة الراهنة ما إذا كان ذلك فعلا متعمدا أم أنه حادث سير".

وألقت الشرطة القبض على السائق المشتبه به في موقع الحادث. وتم تداول صورة على الإنترنت تظهر فيها سيارة اخترقت الواجهة الزجاجية لمتجر.

يُذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2016 اقتحم متشدد سوق عيد الميلاد (الكريسماس) بالقرب من كنيسة الذكرى بشاحنة، وقتل في ذلك الحين 12 شخصا وأصاب أكثر من 70 آخرين..

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على حادث آخر أعلنت عنه الشرطة الألمانية، وأدى إلى مقتل شخصين بطلقات نارية في متجر مواد غذائية في مدينة شفالمشتات بولاية هيسن.

ووفق محققين، فإن مسرح الجريمة التي وقعت أمس الثلاثاء، في تمام الساعة 13:06 بالتوقيت المحلي، هو متجر بقالة في فيراشترسا في مدينة شفالمشتات.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة "بيلد" الألمانية: "خلفية الجريمة غير معروفة حاليًا. الشرطة في الموقع مع عدد كبير من القوات".