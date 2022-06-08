ماذا قال لافروف عن أزمة أوكرانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن مطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسحب القوات إلى خط 24 فبراير من أجل بدء المفاوضات مع موسكو نهج "غير جاد"



وحول تأثير الحرب على أزمة الغذاء، قال وزير الخارجية الروسي إن "القمح الأوكراني لا يشكل سوى 1% من الإنتاج العالمي، وموسكو لن تشكل أي عائق لسفن الشحن المحملة بالحبوب والزيوت".

وتابع: "لا توجد علاقة بين الحبوب الأوكرانية ومشكلة الغذاء، لكن الاتحاد الأوروبي يصورها كأنها كارثة عالمية".

وأشار إلى أن "العسكريين الروس والأتراك يبحثون تفاصيل إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب".

وأكد على استعداد بلاده لعقد اجتماع رباعي في إسطنبول مع الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا حول تصدير الحبوب.

ومضى قائلا: "بحثت مع نظيري التركي التحضير لاجتماع بين أنقرة وموسكو على أعلى مستوى".