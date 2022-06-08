شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يعلن اختيار النائب حازم الجندى رئيسا للجنة الحزب بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عن اختيار المهندس حازم الجندى رئيسا للجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية، وذلك ضمن التشكيل الجديد الذي صدر بالأمس بشأن أسماء رؤساء لجان حزب الوفد بالمحافظات.

من جانبه، توجه المهندس حازم الجندى، بالشكر إلي رئيس حزب الوفد علي ثقته واختياره، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة حزب الوفد وأهالي دائرته بمحافظة الغربية، كما أنه سيعمل جاهدا أن يلبي كل طلبات أهالي الدائرة وأعضاء حزب الوفد تحت قبة مجلس الشيوخ، باعتباره ممثلهم داخل المجلس.

وقال الجندى، أن حزب الوفد يشهد حراكا سياسيا وعلي الأرض خلال الفترة الأخيرة داعيا الله أن يسدد خطى الدكتور عبد السند يمامة والهيئة العليا للوفد وجمعيته العمومية لما فيه الخير لصالح حزبنا وبلدنا الحبيب مصر.