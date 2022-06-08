شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تنظر غدا طلبات إحاطة بشأن الخدمات بمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها، والمقرر أن تكون الجلسة بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح.

وتنظر طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: جمال الشورى، عيسى أبو تمر، بشأن تحديد المخطط الاستراتيجي والمخطط التفصيلي، والحيز العمراني، وكردون المباني والزمام بمحافظة مطروح، وخاصة مدن غرب المحافظة مراكز (السلوم – النجيلة – سيدي براني) والقرى التابعة لها.

كما تبحث اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل بعض خدمات المرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتغيير العمل بالمحولات الكهربائية الى كابلات أرضية، وذلك ضمن أعمال منظومة شبكة الكهرباء بمدن غرب محافظة مطروح مراكز (النجيلة – السلوم – سيدي براني)، وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفين سكن خاص بمحافظهم الأصلية.

كما ستناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد مقلد، محمد إسماعيل، عمرو يونس، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية (النادي الاجتماعي)، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019، فضلاً عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات للجمعية باسترداد (الكافيتريا) الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية نتيجة عرض غير أمين على اللواء محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بإجراء الحجز الإداري على الجمعية.