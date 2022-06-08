أداة لحظر التطبيقات والإشعارات التي تشتت الانتباه

08 يونيو , 2022
نيويورك: وتعد Unpluq Tag حارساً رقمياً على شكل قطعة صغيرة ثبت حول سلسلة مفاتيح، أو في مكان آخر لحظر التطبيقات المسببة للإدمان بعد تحديدها على الهاتف.
وتحظر Unpluq Tag التطبيقات غير الأساسية وتخفي الإشعارات غير المهمة، ما يمنع تشتيت الانتباه أثناء العمل أو اللعب أو التأمل أو مقابلة الأصدقاء والعائلة.
وتعمل الأداة عن طريق تقنية NFC ويعمل الجهاز جنبًا إلى جنب مع تطبيق Unpluq الذي يحظر الوصول إلى التطبيقات المشتتة ويؤجل إشعاراتها.
ويمكن ضبط التطبيق لقفلها وبرمجة جدول زمني، لتختفي عوامل الإزعاج تلقائياً خلال ساعات العمل. ويمكن لـ Unpluq اكتشاف التطبيقات التي تحتاج حظراً تلقائياً، حسب موقع يانكو ديزاين.
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