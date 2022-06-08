انت الان تتابع خبر الإطاحة بالمتهم الذي قتل زوجته بـ'سلاسل حديدية' في ميسان.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - أمن
اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، عن تمكن مفارز مركز شرطة العروبة التابع لقسم شرطة البلدة من اعتقال متهم اقدم على قتل زوجته بواسطة "سلاسل حديدية وبوري" مما أدى الى وفاتها في الحال.
اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، عن تمكن مفارز مركز شرطة العروبة التابع لقسم شرطة البلدة من اعتقال متهم اقدم على قتل زوجته بواسطة "سلاسل حديدية وبوري" مما أدى الى وفاتها في الحال.