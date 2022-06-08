لقاح واعد في الطريق لمرضى السرطان

ويعيش ربع المرضى فقط لمدة عام أو أكثر بعد تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس، وغالبا ما لا يتم اكتشافه لأن الجهاز المناعي لا يعتبر الورم "تهديدا"، وفق المصدر ذاته.

وأجرى فريق من الباحثين، بقيادة الدكتور فينود بالاشاندران، من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك، اختبارا شمل 16 شخصا مصابا بالسرطان، حيث جرى منحهم لقاحا خاصا بعد خضوعهم لعملية جراحية.



ويستخدم اللقاح قطعة من الشفرة الجينية للورم "لجعل الخلايا تتعرف على السرطان، مما سيؤدي إلى استجابة مناعية".