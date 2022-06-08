اخلاء مبنى البرلمان بسبب مقترح قانون الامن الغذائي‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - شعبيا ونيابيا.. مقترح قانون الامن الغذائي يصطدم بحاجز المعترضين من بعض الكتل والمحتجين رغم الاهمية القصوى لهذا القانون الذي يعالج وبحسب تصريحات نيابية ملف الغذاء والكهرباء وتنمية الاقاليم.

مع اقتراب موعد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مقترح قانون الأمن الغذائي ... المتظاهرون الغاضبون من المحاضرين والاجور يصلون مقتربات المنطقة الخضراء احتجاجاً على قرار عدم تثبيتهم، ومع وصولهم تم إخلاء مبنى مجلس النواب وسط تصريحات نيابية تشدد على ضرورة ادراجهم كفرصة اخيرة قبيل التصويت.

وعلى الرغم من التحشيد النيابي لأهمية الأمن الغذائي الا ان هناك طرفا آخر في البرلمان ليس بالقليل أعلنها وبصريح العبارة لن نصوت على المقترح ما لم تنفذ بعض الشروط أو اختزال القانون بالغذاء والكهرباء فقط دون تخصيصات اخرى لا رقابة نيابية على صرفها.

رقعة الاعتراض على مقترح القانون تتسع نيابيا وشعبيا لكن هذا لا يعني ان الكفة مالت للمعترضين فهنالك جلسة هي من ستحدد مصير المقترح بحسب نواب.