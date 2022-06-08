وكالة: الولايات المتحدة قررت تقليل اعتمادها على اليورانيوم الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كتبت وكالة أنباء "بلومبرغ" تقول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على إقناع الكونغرس بدعم خطة لشراء اليورانيوم المخصب مباشرة من المنتجين المحليين بمبلغ 4.3 مليار.



وبحسب الوكالة، مثل هذه الخطوة ضرورية لتقليل الاعتماد على استيراد الموارد الروسية، فيما يتخوف ممثلو وزارة الطاقة الأمريكية، من أن يؤدي وقف إمدادات اليورانيوم إلى انقطاع تشغيل المفاعلات النووية التجارية.

في نفس الوقت، سيسمح تنفيذ الخطة بإيجاد مشتر حكومي في الدولة، والذي بدوره سيحفز السوق المحلية. وبحسب الكاتب، بدأت أسهم شركات اليورانيوم بعد الإعلان عن الفكرة في الارتفاع.

وعلى الرغم من ذلك، لن يكون من السهل على واشنطن إطلاق صناعة اليورانيوم الخاصة بها، إذ لم يتبق سوى منشأة تخصيب تجارية واحدة في الولايات المتحدة هي مصنع يورينكو في نيو مكسيكو. وهذا التحالف بين الشركات ذاته مقسم بين ممثلي بريطانيا وهولندا وألمانيا، علاوة على ضرورة موافقة أعضاء الكونغرس على الخيار المقترح لتقليل الاعتماد على اليورانيوم الروسي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت امتنعت في مارس الماضي عن شراء النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من روسيا على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.