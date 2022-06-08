واشنطن: مطالب إيران برفع عقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي تمنعنا من إحياء الصفقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال بيان أمريكي، إن مطالب إيران برفع العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي يعرقل التوصل لتسوية.



وحملت الولايات المتحدة الثلاثاء إيران مسؤولية عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قائلة إن مطالب إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم.

وأوضحت الولايات المتحدة في بيان باجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "ما نحتاجه هو شريك لديه إرادة في إيران. وتحديدا، فإن على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بوضوح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، (وهي المطالب) التي تمنعنا الآن من التوصل إلى اتفاق".

وانطلقت محادثات رامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المثير للجدل، في أبريل/نيسان من العام الماضي بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه وحضّ طهران على الحد من أنشطتها النووية.

لكن المحادثات التي تستضيفها فيينا تعثرت خلال الشهور الماضية.

وبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الإثنين اجتماعه الذي يمتد حتى الجمعة المقبلة في فيينا.

وتسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية لتوجيه اللوم لإيران خلال الاجتماع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق.