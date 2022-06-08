إسرائيل: لا يوجد أي حل للقضية الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يدفع "إسرائيل" لتحسين ما يمكن تحسينه، مثل البنية التحتية وعدد المعابر، الأمر الذي يتسبب في تقليل عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون "إسرائيل" بدون تصاريح.

ووفقا لما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح الأربعاء، عن بينيت خلال الجزء المغلق من الاجتماع الاسبوعي للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، فإنه وصف سياسة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين بـ"لعبة محصّلتها صفر".

وأشار بينت إلى أن سياسة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين قائمة على احتواء "العنف"، والسخاء في الاقتصاد، بقدر ما يمكن.

وبخصوص أحداث المسجد الأقصى، أكد بينيت أنه ليس بمقدور "إسرائيل" السير على رؤوس أصابعها لمدة شهر في كل سنة، خشية إشعال المنطقة.

وبالأمس، ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، أن بينت، قد أصدر قرارا بزيادة عدد عمال غزة المسموح بدخولهم لـ"إسرائيل".

ووفقا لقناة "كان" العبرية، فإن بينت قرر خلال الجزء المغلق من المناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، زيادة عدد العمال الذين سيسمح لهم بالدخول من غزة إلى 15 ألف عامل بدلا من 12 ألف.

وكان نائب وزير جيش الاحتلال، ألون شوستر، قد أكد على أن "إسرائيل" ستعمل على زيادة عدد العمال من قطاع غزة بعدة آلاف.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن شوستر قوله: إن "هذا القرار يأتي "في مصلحة إسرائيل الأمنية".

وأضاف: "نسعى لزيادة كبيرة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من الضفة وأيضا من غزة".