شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: القوات الروسية لم تحقق تقدما كبيرا ضد القوات الأوكرانية في دونباس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية لم تحقق بعد تقدما كبيرا ضد القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا المحاصر، واستخدم كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الثلاثاء للتشكيك في تقارير روسية تتحدث عن تحقيق نصر وشيك.

وأضاف زيلينسكي أن "الوضع على الجبهة لم يشهد أي تغييرات كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مضيفا أن "الدفاع البطولي للغاية عن دونباس يتواصل".

وقال الرئيس إن القتال الأشرس مستمر حول سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وبوباسنا. وأضاف: "هناك شعور بأن المحتلين لم يعتقدوا أن المقاومة ستكون قوية جدا".

وقال زيلينسكي إن روسيا تحاول نشر وحدات إضافية في منطقة دونباس وفي منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا لمنع الهجمات المضادة الأوكرانية.

وأضاف: "ولكن ما معنى ذلك؟ في كلتا الحالتين، أدركت غالبية قوات الاحتلال منذ فترة طويلة أنه ليس لديها آفاق في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن أكثر من 31 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو.

وقال: "منذ 24 (شباط) فبراير، تدفع روسيا ثمن حربها الطائشة ضد أوكرانيا بأكثر من 300 من جنودها كل يوم. وسيبزغ فجر اليوم الذي يتجاوز فيه عدد الضحايا حدود ما هو مسموح به حتى بالنسبة لروسيا".

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من أرقام الضحايا المذكورة.