شكرا لقرائتكم خبر عن «الكتائب» يحذر من المماطلة بتشكيل سلطة جديدة لوقف انهيار لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل من أن لبنان بلد متروك من دون قيادة وحكومة تأخذ كل التدابير اللازمة لإيقاف الانهيار وتقرّ الخطة الإنقاذية، التي بناء عليها يستعيد لبنان عافيته أو على الأقل يتم وضعه على السكة الصحيحة، وقال الجميل إن هناك مماطلة في تشكيل السلطة التنفيذية. وأضاف: نطالب رئيس الجمهورية بدعوة النواب إلى الاستشارات اليوم قبل الغد لتكليف رئيس حكومة ينكب على تشكيل حكومة تبدأ بالعمل فوراً؛ لأن الوضع لا يحتمل الانتظار.

وشدد الجميل على أن الاستشارات النيابية الملزمة هي من أهم الاستحقاقات في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن على رئيس الجمهورية أن يدعو إليها بأسرع وقت ممكن لكي تنطلق عجلة تشكيل الحكومة بسرعة، وقال: «في كل يوم مماطلة يمرّ، يستنزف لبنان ما تبقى من احتياطه، وحاكم مصرف لبنان يصرف يومياً من هذا الاحتياط من أجل ضخ سيولة بالعملة الأجنبية في السوق للحفاظ على سعر الصرف الموجود حالياً».

ولفت الجميّل إلى أن لبنان وصل إلى مرحلة خطيرة جداً، وقال: «الوضع المعيشي والاقتصادي ذاهب إلى الانهيار التام وربما إلى فوضى وسعر صرف من دون سقف، وبالتالي ستصبح قيمة رواتب الموظفين معدومة، ونحن ذاهبون إلى مكان خطير لذلك نحذّر أن هناك ضرورة لتسريع كل الاستحقاقات».

ودعا الجميل إلى الإسراع بتشكيل سلطة تنفيذية للبدء بإنقاذ الاقتصاد بشكل سريع، إضافة إلى أزمة التنقيب عن الغاز والنفط، التي ستنفجر بين يوم وآخر، وبالتالي من غير المعقول أن يكون لبنان في هذا الظرف من دون قيادة، لذلك أردنا دق ناقوس الخطر من مجلس النواب، وأن نقول إن كل يوم تأخير سيؤدي إلى مزيد من ضرب مقومات الدولة وحياة الناس وكل يوم يمر هو استنزاف لقدرة لبنان على النهوض بالمستقبل.