شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يواجه 25 طلب إحاطة باجتماع لجنة الإدارة المحلية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا غدًا الأربعاء لنظر ما يقرب من 25 طلب إحاطة بشأن الخدمات بمحافظة الجيزة، والمقرر أن يكون في حضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وتنظر اللجنة، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب محمد الحسيني، والنائبة رشا أبو شقرة، بشأن توقف أعمال البناء بمدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد الابتدائية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمنطقة كفر طهرمس بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، علماً بأن المدرسة ذات كثافة طلابية مرتفعة، وتم توزيعهم على مدارس ابتدائية أخرى بعيدة عن المنطقة مما أصبح يمثل عبئاً على الطلاب وأولياء الأمور، وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن تخصيص الأراضي الخاصة المطلوبة لكل من المدارس الآتية (الأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل، على أفندي بقرية الخرمان، باسل أحمد منصور بقرية الحلف الغربي، الدكتور رشاد هليل بقرية منيل السلطان) فضلاً عن عدم تخصيص قطعة أرض بترعة الخشاب لإنشاء فرع لأحد البنوك عليها، وذلك كله بمركز ومدينة أطفيح – محافظة الجيزة.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الطويل، بشأن ضرورة توصيل خدمة الصرف الصحي لكافة المدارس الحكومية في نطاق مركز ومدينة أوسيم – محافظة الجيزة، بخاصة مدارس (المنال للتعليم الأساسي، طلائع المستقبل، أوسيم الرسمية، عمر بن الخطاب الثانوية المشتركة).

وتناقش اللجنة، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب محمد الحسيني، بشأن تنفيذ بعض المشروعات القومية (مترو الانفاق – محور الفريق كمال عامر) بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وضرورة رفع كفاءة بعض الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي مثل شوارع (ناهيا، ترعة زنين، المشتل "مدينة عامر الجديدة"، سلام) وبعض متفرعاتهم، فضلاً عن شارع حسن حمدي، ضرورة تنفيذ أعمال توسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة زنين بنطاق حي بولاق الدكرور وزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 600 ألف م3 / اليوم، بدلاً من 300 ألف م3 / اليوم.

وتطرح على مائدتها طلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن عدم رفع مخلفات تطهير بلوعات الصرف الصحي وتركها بالطرق العامة، الأمر الذي يؤدى إلى انتشار الأمراض المعدية ويتسبب في أذى المواطنين بمحافظة الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق بشأن تخصيص بعض الأراضي لإنشاء مشروعات خدمية بنطاق مركز البدرشين العياط – محافظة الجيزة، علماً بأنه سبق صدور قرار تخصيص لبعض الأراضي والمباني المطلوبة لمشروعات المياه والصرف الصحي، ولكن تم إلغاء هذا القرار.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب منصور بشأن تغطية المطابق وإيجاد بديل لمنع سرقة أغطيتها مع العلم أنه تم تصنيع شبكة الحماية وتجربتها بحي العمرانية – محافظة الجيزة – مع ضرورة عرض ما تم التوصل إليه في هذا الشأن ووضع خطة ببرنامج زمني لتعميم التجربة بجميع محافظات الجمهورية، وآخر حول ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة القمامة المتراكمة بمنطقة نفق أبو زارع أسفل الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة معالجة طفوحات الصرف الصحي المستمرة به، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تنظر طلب حول تراكم القمامة وشكاوى المواطنين في محافظات مصر من عدم وجود حلول فعلية لجمع القمامة وخطة عمل مصانع التدوير، وعلى سبيل المثال وليس الحصر – حي العمرانية – محافظة الجيزة – ومعاناة المواطنين من تفاقم المشكلة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن انتشار القمامة في نفق كفر طهرمس – حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وقيام النباشين بفرز القمامة بالشارع الرئيسي وليس بالأماكن المخصصة لذلك، مما يعيق حركة سير المواطنين ويؤثر على البيئة والصحة العامة لهم، وذلك دون التدخل بحل جذري من الحي.

والمقرر أن تناقش اللجنة، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب محمد الحسيني، بشأن إنشاء مكاتب بريد متطورة بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، تأخر إصدار قرار تخصيص إنشاء مركز ثقافي متطور بشارع المشتل بمدينة عامر الجديدة، علماً بأنه تم الموافقة على التخصيص منذ عامين من قبل محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة رفع كفاءة المكتبة الثقافية بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.

وتنظر طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن تفعيل كود الإتاحة لذوي الإعاقة أثناء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع والطرق بمحافظة الجيزة، وآخر حول عدم إعادة الشيء لأصله بشارع المساكن ومساكن كفر طهرمس، فضلاً عن التأخر في إنهاء أعمال رصف طريق شارع الملكة نازلي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.

وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن إنشاء نقطة إسعاف بصفط اللبن – حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، مع العلم أنه تم مخاطبة السيد اللواء وزير التنمية المحلية بتاريخ 1/6/2021 للموافقة على هذا الشأن، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن امتناع مركز ومدينة أبو النمرس – محافظة الجيزة عن إصدار تراخيص بالتعلية للمنازل التي تم قبول التصالح عليها بالقرى التابعة وعددها (13) قرية، بالرغم من توجيه القيادة السياسية للحكومة بالعمل على إجراء التوسع الرأسي للمباني، وضرورة وضع خطة ببرنامج زمني محدد لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، وتتفق مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن شكاوى المواطنين من إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وضرورة إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم 17 لسنة 2019، الصادر في هذا الشأن حتى لا يتم رفض الطلبات المقدمة من المواطنون، فضلاً عن عدم اعتداد النيابة والمحاكم بنموذج 10 المؤقت وعدم إدراج بعض المباني المقامة قبل 22/7/2017 في نطاق التصالح.

وتبحث أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن عدم التزام أغلب المراكز والمدن والأحياء بتوفير وسائل انتقال للجان الفنية المختصة بإجراء المعاينات اللازمة للبت في طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، ولائحتهما التنفيذية، فضلاً عن عدم توفير المقرات والأجهزة اللازمة لتسهيل عمل تلك اللجان، الأمر الذي أدى إلى تعطل المنظومة وتأخر البت في الطلبات.

وتطرح طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد رمزي، بشأن تأخر تنفيذ أعمال تمهيد طريق جسر مصرف بهرمس – ذات الكوم بمدينة منشأة القناطر – محافظة الجيزة، بطول 1,7 كم وعرض 8 أمتار وينتهي بكوبري نكلا العلوي، بالرغم من أهميته في الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة واستخدامه في نقل المحاصيل الزراعية حيث يستخدم كطريق بديل لطريق الرياح الناصري.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن التأخر في صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات حتى نهاية شارع الهرم، علماً بأنه تم صرف التعويض الاجتماعي للغالبية، ولم يتم صرف التعويض النهائي من الهيئة العامة المصرية للمساحة عن (الأرض والمباني) حتى الآن، فضلاً عن خصم مصاريف الهدم من السكان، رغم استفادة مقاولي الهدم من حديد التسليح.

وتنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن عدم انتظام خطوط السير الخاصة بخدمة هيئة النقل العام داخل نطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، فضلا عن زيادة عدد هذه الخطوط للتيسير على المواطنين، وآخر من النائبة ابتهاج الطوخي، بشأن تقليم وتهذيب الأشجار المتواجدة على جوانب الطرق بمحافظة الجيزة، حيث يترتب على نمو هذه الأشجار إعاقة حركة المشاة، كما تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الصعيدي، بشأن تحويل قرية بشتيل مركز أوسيم – محافظة الجيزة إلى مدينة، حيث يتوافر بها جميع المعايير والمقومات المطلوبة لتحويلها إلى مدينة.

وأخيرا تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب علي فهمي إسماعيل، بشأن قيام حي العمرانية (الإشغالات) محافظة الجيزة بالقبض على الدرجات النارية الخاصة بشباب الدليفري وفرض غرامات عليهم، بالرغم من معاناة المواطنين نتيجة انتشار التكاتك في محافظة الجيزة، دون إيجاد حلول لها.