أوكرانيا تتهم روسيا بقصف أكبر مستودعات الحبوب

كييف: قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن القصف الروسي دمر مستودعات إحدى كبرى محطات السلع الزراعية في ميناء ميكولايف على البحر الأسود، في مطلع الأسبوع.

وقال كيم للتلفزيون الأوكراني: "منذ يومين دمرت مستودعات إحدى كبرى المحطات في أوكرانيا".

ولم يذكر اسم المحطة لكن وسائل إعلام محلية قالت أن حريقاً شب بعد قصف نيكا تيرا، وهي منشأة في ميناء ميكولايف.

وقال أوليغ نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي: "دمرت روسيا ثاني أكبر محطة حبوب في أوكرانيا".

وأضاف "سيواجه الملايين في جميع أنحاء العالم المزيد من انعدام الأمن الغذائي".

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، اتهمت كييف روسيا مراراً باستهداف البنية التحتية والزراعة في محاولة لإثارة أزمة غذائية عالمية والضغط على الغرب.

وتلقي موسكو، باللوم في انخفاض صادرات الأغذية وارتفاع الأسعار العالمية على الغرب، والألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا.

وساعدت التقارير عن الهجمات في ميكولايف في ارتفاع أسعار القمح بأكثر من 5% أمس الاثنين، وهونت من شأن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق دبلوماسي لاستئناف شحن الحبوب الأوكرانية.