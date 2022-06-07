"شكاوى النواب" توافق على 8 طلبات بشأن تأهيل طرق ومحطات سكة حديد

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إعادة رصف وتجميل مدخل مركز طهطا القبلي- محافظة سوهاج، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن نقل موقف سيارات الأجرة خط (القاهرة- زفتى) أمام مجلس المدينة - محافظة الغربية، إلى مكان يقع أعلى تغطية مصرف مسجد وصيف) - مركز زفتى- محافظة الغربية.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عزة حسين، بشأن إحلال وتجديد محطة القطار بمنشية البكري في مدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق ترعة قطور (الثالثة) زمام الــــ 16 ألف فدان – مركز المنزلة– محافظة الدقهلية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن إنشاء مكتبي بريد في كل من (قرية ميت فارس مركز بنى عبيد، قرية ميت طريف مركز دكرنس) - محافظة الدقهلية.