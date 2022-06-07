شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش مشكلات مصانع الطوب الطفلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب هشام سعيد، بشأن المشكلات التي تواجه مصانع الطوب الطفلي التي أصبحت مهددة بالتوقف نتيجة امتناع الحكومة عن تسليم الحصص الخاصة بالمصانع من المازوت.

وقال المهندس مجدي توفيق نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع، أن المنظومة بقطاع البترول تدار إلكترونيا لمراجعة المواد البترولية التي يتم تداولها في الشارع المصرى، موضحا أن هناك مشاركة حقيقية من وزارة المالية في هذا الأمر.

وأضاف توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إجمالي مصانع الطوب المسجلين حوالي 1326 مصنعا مسجلا، مشيرا إلي أن حوالي 436 مصنعا فقط يعمل.

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع، أن كل المنتجات البترولية كان من المفترض أن يتضاعف سعرها ثلاث مرات نظرا لارتفاع اسعارها ولكن الحكومة لم تفعل ذلك بل العكس.

وكشف توفيق أنه خلال الساعات الماضية تم إيقاف ٤ شركات مسؤولة عن تسويق المنتجات البترولية ، موضحا أنه تم كشف التلاعب من خلال المنظومة الإلكترونية لأنها تدار بحرفية شديدة، وشدد توفيق أن المنظومة الإلكترونية تحت التنفيذ وبداية تنفيذها سيكون قريبا.

وعلق النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة مصرية حريصة علي منع حدوث سرقات أو سحب أنابيب بطرق غير شرعية، مشددا أن الدولة وأجهزتها تبذل كل جهودها للحفاظ علي المال العام.