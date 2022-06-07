الخزانة الأمريكية: الاستثمارات بميزانية بايدن ضرورية لمواجهة التضخم

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس، أمام أعضاء مجلس الشيوخ أن الاستثمارات التي خطط لها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مشروع ميزانيته لعام 2023، لاسيما في مجال تطوير الطاقة المتجددة، ضرورية لمحاربة التضخم.

وقالت الوزيرة أمام اللجنة المالية لمجلس الشيوخ إنّ «عناصر مشروع القانون الذي قدمه الرئيس، وبينها مبادرات الطاقة النظيفة وخطط إصلاح سوق الأدوية بموجب وصفة طبية، يمكن أن تساعد في تقليل التكاليف التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون».

تطوير الكهرباء

يعتمد جو بايدن على استثمارات تهدف إلى تطوير الكهرباء من مصادر متجددة، لخفض فواتير كهرباء الأسر الأمريكية. كذلك، يريد خفض تكلفة الأدوية بموجب وصفة طبية.

ودعت يلين أعضاء مجلس الشيوخ إلى إقرار اقتراح ميزانية الرئيس لعام 2023، مؤكدةً أن «توجيهاً مناسباً للميزانية ضروري» في الولايات المتحدة للسيطرة على التضخم من دون إضعاف سوق العمل،

«تضاف إلى إجراءات السياسة النقدية المتخذة من جانب الاحتياطي الفدرالي».

ويتعين على أعضاء الكونجرس في مجلسي الشيوخ والنواب، التصويت على مشروع موازنة 2023، الذي قدمه الرئيس الأمريكي في نهاية مارس.

وجعل جو بايدن مكافحة التضخم أولوية اقتصادية.

تباطؤ الارتفاع

تباطأ ارتفاع الأسعار قليلاً في أبريل، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا في مارس، لكنه لا يزال مرتفعًا جداً، عند 8.3 % على عام واحد وفق مؤشر «سي بي آي» «CPI» الصادر عن وزارة العمل.

وستنشر الجمعة نسبة التضخم لشهر مايو، ومن المفترض أن يتسارع مرة أخرى خلال شهر واحد، وفق محللين.

في 28 مارس، قدم الرئيس الأمريكي مشروع ميزانية 2023 - من 1 أكتوبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2023 - تبلغ قيمتها حوالى 5.8 تريليونات دولار.

يعطي المشروع الأولوية لفرض الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراءً، ومكافحة الجريمة، والدفاع لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

5.8 تريليونات دولار مشروع الميزانية

الأولويات

1ـ فرض الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراءً

2ـ مكافحة الجريمة

3ـ الدفاع لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا