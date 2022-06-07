3 قتلى في حادث تصادم قطار وشاحنة

اصطدم قطار ركاب بشاحنة في شمال غرب بلغاريا ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، على ما قالت وزارة الداخلية البلغارية اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحادث وقع عند تقاطع غير خاضع للمراقبة قرب بلدة غارا أوريشيتس، وتسبب في خروج إحدى عربات القطار عن السكة.

وقتل سائقا القطار وسائق المركبة التي كانت تنقل الحجارة في الحادث فيما نجا الركاب.

وشبكة السكك الحديد البلغارية قديمة وفي حالة سيئة، ما يضطر القطارات في كثير من الأحيان إلى الحد من سرعتها بشكل كبير، وفيما تكثر الحوادث، نادرا ما يقع ضحايا.

ويعود آخر حادث كبير إلى العام 2016 في قرية هيترينو (شمال شرق) عندما قتل 7 أشخاص وأصيب 30 آخرون لدى خروج قطار عن السكة.