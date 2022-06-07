إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: استهلاك الكهرباء سيرتفع في 2022

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2022 10:07 مساءً

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة يمضى في مسار نحو تسجيل مستويات قياسية مرتفعة في 2022 و2023 بينما يواصل الاقتصاد النمو.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن الطلب على الكهرباء في أكبر اقتصاد في العالم سيقفز إلى 4010 مليارات كيلووات-ساعة في 2022 و4019 مليار كيلوووات-ساعة في 2023، من 3930 مليار كيلووات-ساعة في 2021 .

ويقارن ذلك مع أدنى مستوى في ثمانية أعوام البالغ 3856 مليار كيلووات-ساعة في 2020 أثناء ذروة الجائحة، وأعلى مستوى على الإطلاق البالغ 4003 مليارات كيلووات-ساعة في 2018 .

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أمس الإثنين، حالة الطوارئ بسبب النقص المحتمل في قدرة توليد الكهرباء في البلاد.

وفي بيان صادرة عن البيت الأبيض، قال بايدن إن هناك “عوامل متعددة” تهدد قدرة الولايات المتحدة على توليد الكمية المطلوبة من الكهرباء.

وقال بايدن في بيان، “بموجب السلطة المخولة في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أعلن حالة طوارئ فيما يتعلق بالتهديدات لتوافر قدرة كافية لتوليد الكهرباء لتلبية طلب المستهلكين”.

وأضاف: “لحل هذه المشكلة، سيتم إلغاء رسوم الاستيراد لمدة عامين لـ”بعض الخلايا والوحدات الشمسية” المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام”.

وتأمل واشنطن أن يساعد هذا في تقليل الاعتماد على “الموردين الأجانب والدول المعادية”.