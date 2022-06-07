كييف: نحتاج 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز للشتاء القادم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال أثناء اجتماع للحكومة اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا تحتاج لإضافة حوالي تسعة مليارات متر مكعب من الغاز إلى احتياطياتها لموسم التدفئة 2022-2023 الذي يبدأ في أكتوبر تشرين الأول.

والبلد الذي بدأ موسم التدفئة السابق باحتياطيات للغاز بلغت حوالي 19 مليار متر مكعب، يضخ بشكل تقليدي الغاز في خزانات في باطن الأرض أثناء الصيف للاستفادة من أسعار منخفضة نسبيا.

وقال شميجال إن أوكرانيا كان لديها حوالي تسعة مليارات متر مكعب من احتياطيات الغاز في منتصف الربيع وزادت منذ ذلك الحين الأحجام إلى عشرة مليارات متر مكعب. وأضاف أن المستهدف هو جمع ما لا يقل عن 19 مليار متر مكعب من الغاز للشتاء.

وقال أيضا إن أوكرانيا قد تنتج ما يصل إلى 19 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام في حين أن البلد سيستهلك ما بين 21 مليار و24 مليار متر مكعب.

وقبل أن تغزوها روسيا في فبراير شباط، كانت أوكرانيا تستهلك حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز في الأعوام القليلة الماضية. وكانت تنتج حوالي 20 مليار متر مكعب بنفسها وتسد النقص بواردات من أوروبا.