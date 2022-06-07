شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تحقيق في وفاة شابين بطائرة جزائرية لمحاولة الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الجزائرية السبت الماضي، انتشال جثتي شابين تسللا إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الوطنية، بهدف الهجرة السرية، وتم فتح تحقيق في ظروف الواقعة.

وانتشلت فرقة من الدفاع المدني وأفراد من الشرطة جثتي الشابين داخل مخبأ عجلات طائرة من طراز "إيرباص 330" رابضة في مطار الجزائر الدولي.

حيث كشفت وسائل إعلام جزائرية عن إنهاء مهام مسؤولين كبار في شرطة الحدود ومطار هواري بومدين الدولي، وذلك بعد أيام من العثور على جثة شابين بطائرة جزائرية في محاولة هجرة غير شرعية.

وذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بمدير شرطة الحدود الذي خلفه في المنصب بالنيابة المفتش العام للأمن الوطني، وطالت سلسلة الإقالات نائب مدير شرطة الحدود الجوية ومدير شرطة حدود مطار الجزائر الدولي، بالإضافة إلى رئيس فرقة أمن الطائرات ورئيس فرقة الأمن والمراقبة.

كما تم عزل كل من رئيس محافظة أمن مطار هواري بومدين الدولي ومسؤول الأمن على أرضية المطار.