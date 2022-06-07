شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلة دهسا بسيارة قوات الأمن السودانية بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الثلاثاء إن طفلة عمرها خمس سنوات لقيت حتفها بعدما دهستها سيارة تابعة لقوات الأمن في منطقة الكلاكلة بجنوب العاصمة الخرطوم.

وذكرت اللجنة أن بذلك يكون 101 شخص قتلتهم قوات الأمن منذ انقلاب أكتوبر تشرين الأول كما أن هذه الطفلة هي رقم 16 من بين الضحايا الأطفال.

وقال القادة العسكريون إنهم سيحققون في أحداث القتل.

ومنذ أكثر من أسبوع تقع احتجاجات يومية في الخرطوم بعد مقتل محتجين اثنين في الكلاكلة في أواخر مايو أيار.