أبل تستعد لإطلاق أول نظارة الواقع المختلط

نيويورك: تستعد أبل لإصدار AR Apple Glass وهي سماعة لواقع مختلط VR- AR تستخدم الواقع الافتراضي والواقع المعزز وتخلق بيئات مركبة يمكن الانغماس فيها.

ويأخذ الواقع المعزز صورة واقعية تحتوي على تركيب يظهر البيانات. ومن الأمثلة عليه مثلاً العرض المباشر لخريطة غوغل المتاح لاتجاهات المشي بالواقع المعزز. وتسمح الكاميرا الخلفية بالنظر فعلياً الطريق وحركة المرور بفضل أسهم عن اتجاه السير وأيقونات الأماكن الشهيرة المثيرة للاهتمام.

وتستعد أبل لهذه النقلة بعد اختيار مديرين للمساعدة في إنشاء محتوى فيديو لسماعة الواقع المختلط التي تخطط لإطلاقها في العام المقبل، التي ستتميز بتصميم يشبه نظارات التزلج

و من المفترض أن يكون إصدار السماعة في النهاية نموذجاً قائما بذاته لن يلزم ربطه بجهاز آي فون أو محطة أساسية.

ومن المتوقع أن تقدم أبل أدوات سيستخدمها المطورون تجعل تطبيقاتهم متوافقة مع سماعة الواقع المختلط.

ويُقال إن نظام تشغيل المنتج سيُطلق عليه rOS أما واجهة المستخدم فستوفر التنقل دون استخدام اليدين.

وتهدف AR Apple Glass إلى تزويد من يضعها بنفس البيانات والتجربة التي يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية تلقيها على هواتفهم، ولكن عبر النظارات بدل شاشة العرض، حسب موقع فون أرينا.