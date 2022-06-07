تونس.. الدستور الجديد لن يتضمن ذكر الإسلام ديناً للدولة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور تونس الجديد، الصادق بلعيد، أنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور "لن يتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة"، موضحاً أن ذلك يهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار "حركة النهضة".

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أكد بلعيد أن 80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، متابعاً: "هذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، قال بلعيد: "لن يكون هناك، وهناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".

وأشار بلعيد إلى ان الهدف من عدم ذكر الإسلام "هو التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية على غرار حركة النهضة الإخوانية، والتي كانت لها أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار سعيّد حلّ البرلمان".

وأكد أنه "إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك".

وأضاف بلعيد: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".

وتابع منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور تونس الجديد: "النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة".

يشار إلى أن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 ينص على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

ومنذ الـ 25 من يوليو الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث فرض الرئيس قيس سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.