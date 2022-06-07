شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": مد العمل بقانون الإعفاء من ضريبة الأطيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تفاصيل موافقة البرلمان مبدئيًا على مشروع قانون وقف العمل بضريبة الأطيان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اليوم مد إعفاء المزارعين من دفع هذه الضريبة.

ولفت هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن الدولة تدعم الفلاح من أجل التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة في الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح أنه في عام 2017، تم إعفاء أصحاب الأراضي من الضريبة وتم مدها حتى الآن، لافتا إلى أن قيمة ضريبة الأطيان تبلغ 14 % من القيمة الإيجارية.