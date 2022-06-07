شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": مراكز مصر الرقمية تدعم فكر الشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم وابرز القطاعات التى يعزل عليها فى دعم المشروعات الصغيرة وذلك من خلال ربط الشركات الصغيرة ومراكز إبداع مصر الرقمية التى لها دور كبير فى إعداد كوادر مؤهلة للعمل.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:" الوزارة لديها 4 محاور لمبادرة "حياة كريمة" تطوير البنية المعلوماتية فى القرى والانترنت الأراضى فى كل المدن المصرية، ومنذ بداية 2022 مصر تتربع على عرش الانترنت فى القارة الأفريقية من حيث السرعة وهذه هى المكانة التى تستحقها الدولة المصرية.

وتابع وزير الاتصالاتوتكنولوجياالمعلومات، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات المتوسطةوالصغيرةومتناهيةالصغربمجلسالنواببرئاسةالنائبمحمدكمالمرعي:" الهدف من مدارس "وى" تغيير الصورة النمطية للعامل الفنى التقنى وذلك من خلال تدريب عملى متميز لتغيير الموروث بشأن العامل الفنى التقنى، وهى مدرسة للمتفوقين ممن يرغبون فى التميز، وبدأنا العام الماضى بمدرسة واحدة وبعد النجاح الذى حققته الذى فاق التوقعات اقمنا 5 مدارس إضافية معامل على أحدث مستوى وشراكة مع شركات عالمية، ودورات عالمية ليشعر الطالب بالتميز وتكون إضافة قوية وحقيقة لسوق العمل المصرية".



































