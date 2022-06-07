شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: سنقاتل حتى استعادة جميع أراضينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستقاتل لاستعادة كل أراضيها التي احتلتها القوات الروسية، في الوقت الذي تخوض فيه قوات الجانبين حرب شوارع في سيفيرودونيتسك في واحدة من أكثر المعارك البرية دموية في الحرب.

وذكر زيلينسكي عبر رابط فيديو، خلال فعالية استضافتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، "لقد فقدنا بالفعل الكثير من الناس، وببساطة ليس بوسعنا التنازل عن أراضينا"، مضيفا أن الجمود "ليس خيارا.. علينا تحرير كامل أراضينا".

وجاءت تصريحات زيلينسكي للرد بقوة على اقتراحات بضرورة أن تتنازل أوكرانيا لروسيا عن بعض أراضيها من أجل إنهاء الحرب التي دخلت الآن شهرها الرابع.

من جهته أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة أجريت معه في الآونة الأخيرة إن من المهم عدم "إهانة" موسكو، وهو ما تم تفسيره في أوكرانيا على أنه يوحي بضرورة قبول بعض المطالب الروسي، ولدى سؤاله عن تعليق ماكرون، قال زيلينسكي "لا نهين أحدا. نرد بالمثل".