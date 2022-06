رعب وقلق وتوعد لـ"لوبي السلاح".. أعداد قتلى حوادث إطلاق النار بأمريكا تكشف مأساة

.

الدمام - شريف احمد - أرقام مفزعة ومقلقة كشفت عنها حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الأيام الماضية، دفعت السلطات الأمريكية للبحث عن حلول سريعة للحد من بيع الأسلحة في الأسواق، خاصة لمن هم أقل من 21 عاما

21 قتيلا بينهم 19 طفلا لقوا مصرعهم في آخر حادث إطلاق نار، والذي وقع في مدرسة ابتدائية جنوب تكساس، إذ أطلق مسلح يبلغ عمره 18 عاما، كان في حوزته مسدس وبندقية شبه آلية من طرازAR-15، وخزائن رصاص.

الحادث مثّل صفعة كبيرة للمجتمع الأمريكي، الذي - رغم اعتياده على تلك الحوادث على مدار سنوات – رأى أنه لا بد من وقفة سريعة تجاه هذا النوع من الجرائم.

وخلال 2021 وقعت 240 حادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، المخيف أن الأرقام الموجودة في 2022 قاربت مثيلتها في العام الماضي حتى قبل انتصاف العام، ما ينبئ عن أن الرقم قد يتضاعف إن لم تتخذ السلطات تدابيرها سريعا

ونشرت "واشنطن بوست"، إحصائية عن عدد حوادث إطلاق النار من 2014 وحتى 2022، إذ قفزت من 91 إلى 232 حادث أي أكثر من الضعف.

وأسفرت عمليات إطلاق نار عن مقتل 256 شخصًا وإصابة 1010 آخرين حتى نهاية شهر مايو 2022.

جاء تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن، سريعاً على هذه الظاهرة، إذ قال: "علينا أن نزول الألم إلى تحرك"، متسائلا: "متى سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟

وأضاف: "أنا مشمئز ومتعب من ظاهرة حوادث إطلاق النار في المدراس، حادث تكساس حصد أرواح أطفال في العاشرة من عمرهم"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع عبر حسابه على تويتر: "لماذا يستطيع المواطن العادي شراء سلاح يحمل خزانات من 30 طلقة ويطلق مئات الرصاصات في دقائق؟ كان الضرر مدمرًا للغاية في أوفالدي ، حيث اضطر الآباء إلى عمل مسحات من الحمض النووي لتحديد بقايا أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات".

وأكمل: "إذا لم نتمكن من حظر الأسلحة الهجومية كما ينبغي ، فعلينا على الأقل رفع سن شراء الأسلحة الهجومية إلى 21" — President Biden (@POTUS)

