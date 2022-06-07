بعد الإساءة للنبي.. الهند تطلب من مسؤوليها "توخي الحذر" بالمسائل الدينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

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طلب زعماء الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند الثلاثاء من المسؤولين توخي الحذر الشديد عند الحديث عن الدين في المنتديات العامة، بعد أن أثارت تصريحات مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) احتجاجات من دول إسلامية.



وتشعر الأقلية المسلمة في الهند بتعرضها لقدر أكبر من الضغوط ابتداء من حرية العبادة إلى ارتداء الحجاب في ظل حزب ”بهاراتيا جاناتا“ بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ووقعت اشتباكات بين الهندوس والمسلمين خلال مواكب دينية في الآونة الأخيرة، وكانت أحداث شغب دامية قد وقعت في عامي 2019 و2020.