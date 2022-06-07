تركيا لروسيا: سنرد على أي تحركات تزعزع استقرار شمال سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

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أبلغت تركيا الحكومة الروسية، بأنها سترد على التحركات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في شمال سوريا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه أنقرة لإجراء محادثات مع موسكو قبل هجوم متوقع في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، اليوم الثلاثاء.



وأعلن مكتب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في بيان، أن الوزير التركي أبلغ نظيره الروسي سيرغي شويجو، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بأن ”الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، الذي تحقق في المنطقة، ستلقى الرد المناسب كما أن وجود إرهابيين في المنطقة أمر غير مقبول“.

وأضاف البيان، أن أكار ”ذكر أيضًا بضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة بشأن هذه المسألة“.