أوكرانيا: قصف روسي يدمر محطة لتصدير السلع الزراعية في ميناء ميكولايف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

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قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن القصف الروسي دمر مستودعات إحدى كبرى محطات السلع الزراعية في ميناء ميكولايف على البحر الأسود في مطلع الأسبوع، بحسب ”رويترز“.



وتشغل أوكرانيا، إحدى الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم، العشرات من محطات التصدير على البحر الأسود حيث تتعرض المدن بانتظام للقصف الروسي، ويمنع حصار روسي أوكرانيا من استخدام البحر في التصدير.

وأضاف كيم للتلفزيون الأوكراني، أنه ”تم تدمير مستودعات إحدى كبرى المحطات في أوكرانيا“، ولم يذكر كيم اسم المحطة لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن حريقا شب بعد قصف نيكا-تيرا، وهي منشأة في ميناء ميكولايف.

ولم تستطع رويترز تحديد ما تم تخزينه على الفور في المحطة، ووصفتها الحكومة بمحطة للحبوب.

وقال أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي ”دمرت روسيا ثاني أكبر محطة للحبوب في أوكرانيا“، مضيفا ”سيواجه الملايين في جميع أنحاء العالم المزيد من انعدام الأمن الغذائي“.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، اتهمت كييف روسيا مرارا باستهداف البنية التحتية والزراعة في محاولة لإثارة أزمة غذائية عالمية والضغط على الغرب.