لافروف يبحث في تركيا إنشاء ممرات بحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا، مساء اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.



ومن المقرر أن يلتقي الوزير لافروف، الذي يرافقه وفد عسكري، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يوم غد الأربعاء.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الوزير الروسي لافروف لتركيا، بعد لقاء نظيريه التركي مولود تشاوش أوغلو والأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا في 10 مارس/ آذار الماضي.

وبناء على طلب الأمم المتحدة، عرضت تركيا مرافقة القوافل البحرية من الموانئ الأوكرانية، رغم وجود ألغام جرى اكتشاف بعضها قرب الساحل التركي.

وتقع مسألة فتح ممرات بحرية لشحن الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البلاد، التي مزقتها الحرب، في قلب المفاوضات.

ولمح وزير الزراعة التركي فاهيت كيريستشي إلى أن أنقرة وكييف توصلتا إلى اتفاق لشراء الحبوب بأقل من سعر السوق بنسبة 25 %.

ونقلت وسائل إعلام محلية قوله: ”لكنّ الأوكرانيين لديهم معضلة بشأن الأمن والتصدير، يريدون منا أن نكون الحكم هنا. المفاوضات مستمرة تحت رعاية الأمم المتحدة“.