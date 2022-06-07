ميقاتي لحزب الله: أبعدوا ملف الحدود عن سجالاتكم

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ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»أمس، عن ميقاتي قوله «إن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، والذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية، وتحرك المفاوضات غير المباشرة مجددا».وشدد على «أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره».
وكان نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم هدد أمس باستخدام الضغط والردع، بما فيها القوة لحماية حقوق بلاده بشأن الغاز.
وكانت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «انرجان باور» وصلت أول أمس الأحد إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد حوالي 80 كلم عن السواحل الإسرائيلية، وذلك لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.
وانطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في 2020، وجرى عقد عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم المتحدة، إلا أن العملية متعثرة منذ فترة.
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