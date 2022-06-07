غضب فلسطيني للاعتداء على كنيسة في القدس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس أمس باعتداء مستوطنين إسرائيليين على كنيسة في شرق القدس.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إن «الاعتداء على كنيسة الروح القدس والحديقة اليونانية في جبل صهيون في القدس تضمن تخريبا لممتلكاتها والعبث بمحتوياتها ونبش قبور الأموات وإلقاء القمامة في باحاتها».

واعتبرت الوزارة أن «هذا الاعتداء الاستفزازي المتواصل على الكنائس وممتلكاتها يهدف للسيطرة عليها، كجزء لا يتجزأ من مخططات دولة الاحتلال الرامية لتعميق عمليات ضم وتهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية».

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة، في محاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها».

وبحسب مصادر فلسطينية، اعتدى مستوطنون على كنيسة «الروح القدس» والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس على جبل صهيون في مدينة القدس وخربوا ممتلكاتها.