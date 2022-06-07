منظمة أممية: الصومال على عتبة المجاعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة الأممية عبر تقنية الفيديو من مقديشو أمس «إن الصومال على عتبة المجاعة، بعد ندرة هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي»، وأضاف ممثل المنظمة في الصومال ايتيان بيترشميت، «مئات الآلاف من الصوماليين يواجهون خطر الجوع والوفاة».

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