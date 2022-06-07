تحقيق أمريكي في استخدام متفجرات بسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف ثلاثة مسؤولي دفاع أمريكيين لشبكة «سي إن إن» أن الجيش الأمريكي يحقق فيما إذا كان أحد الجنود الأمريكيين قد استخدم متفجرات في هجوم شنه على قاعدة أمريكية في شمال سوريا، خلال أبريل، أسفر عن إصابة أربعة أمريكيين، وأكد أحد المسؤولين أن المشتبه به لم يعد في سوريا.

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