50 طنا من التمور هدية سعودية لشعب الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية السعودية لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية المتضمنة 50 طنا من التمور.

وسلم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، إلى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة ابتسام حملاوي، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة، في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة وتقديم مختلف المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.

ووزع المركز أمس 958 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديريتي حديبو وقلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 5,748 فردا.