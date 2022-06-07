أبو الغيط يدعو لإنقاذ الأطفال من النزاعات

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جاء ذلك خلال لقائه أمس، بالممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة فرجينا جامبا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قضايا حماية الأطفال المتضررين في النزاعات.ونوَّه بالتعاون القائم بين الجامعة والأمم المتحدة في قضايا حماية الأطفال المتضررين في النزاعات المسلحة، فيما أكدت المسؤولة الأممية أن المنطقة العربية ذات أولوية، خاصة أن عددا منها يعاني جراء النزاعات.
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