شكرا لقرائتكم خبر أبو الغيط يدعو لإنقاذ الأطفال من النزاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبذل مزيد من الجهد لإنقاذ الأطفال في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة، والعمل على تقديم كل أشكال الدعم لهم وبناء قدراتهم وتأهيلهم تعليميا.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، بالممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة فرجينا جامبا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في قضايا حماية الأطفال المتضررين في النزاعات.

ونوَّه بالتعاون القائم بين الجامعة والأمم المتحدة في قضايا حماية الأطفال المتضررين في النزاعات المسلحة، فيما أكدت المسؤولة الأممية أن المنطقة العربية ذات أولوية، خاصة أن عددا منها يعاني جراء النزاعات.