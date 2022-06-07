الرئيس التونسي يتصدى بحزم للقضاة المضربين

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وألغيت الجلسات على نطاق واسع في أغلب محاكم البلاد، ردا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا لاتهامهم بالفساد.ويعد هذا أحدث صدام بين الرئيس والسلطة القضائية بعد أن كان حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس موقت في فبراير الماضي، مستفيدا من صلاحياته التنفيذية والتشريعية الموسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد قبل نحو عام.
وقال أنس الحمادي رئيس «جمعية القضاة» التي دعت إلى الإضراب، إنه نجح بنسبة 99%، ورد سعيد بدعوته وزيرة العدل ليلى جفال إلى خصم أيام العمل واتخاذ إجراءات أخرى حتى «لا يتم المساس بمصالح المتقاضين».
ويدخل القضاة طيلة الإضراب في اعتصام بالمقرات القضائية، بهدف الضغط على الرئيس سعيد لسحب قرار العزل.
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