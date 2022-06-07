مقترح أممي لفك الحصار عن تعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يزور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مدينتي صنعاء وعدن، للقاء قيادات حوثية، قبل الانتقال إلى عدن لمباحثات مع الحكومة الشرعية، لإقناع قيادات طرفي الصراع في اليمن بالمقترح الأممي بشأن فتح الطرق في تعز وبقية المحافظات في إطار الجولة الأولى من المباحثات اليمنية التي انطلقت في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي في عمان، مركزة على فتح المعابر والطرق في تعز المحاصرة منذ 7 سنوات.

كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، قدم مقترحا منقحا للحكومة اليمنية والحوثيين لإعادة فتح الطرق تدريجيا في تعز ومحافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان أمس الاثنين، «إن المقترح المقدم من غروندبرغ خلال الجولة الثانية من مناقشات الأطراف اليمنية الجارية في العاصمة الأردنية عمان يتضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين».

ونقل البيان عن المبعوث قوله، «إن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية تقع على الطرفين للتعامل بشكل جاد وعاجل مع المقترح الأممي وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني ككل.

إلى ذلك أعلن فريق الحكومة الشرعية بمفاوضات عمان الموافقة على مقترح المبعوث الأممي في فتح 5 طرق في تعز وبعض المحافظات من ضمنها طريق رئيس.

وقال الفريق الحكومي في بيان صحفي «إن المقترح الأممي يمثل الحد الأدنى من مطالب أبناء محافظة تعز» موضحا أن المقترح يتضمن فتح خمسة طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات ضمنها طريق رئيس، علي أن يتم تزمين فتح بقية الطرق خلال الأشهر القريبة المقبلة». وثمن البيان الدور الإيجابي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبيرغ وفريقه.

وناشد البيان المجتمع الدولي وسفراء الاتحاد الأوروبي و المبعوث الأمريكي بممارسة مزيد من الضغوط تجاه سرعة فتح الطرق الرئيسة في تعز وبقية المحافظات، وتحويل مقترح المبعوث الأممي بشان فتح الطرق إلى واقع على الأرض، لأن كل يوم يمر دون فتح الطرق يمثل استمرارا للمعاناة الإنسانية لأبناء محافظة تعز.

وفي السياق قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان «إن قضية فك الحصار عن تعز كأساس يقاس عليه مدى تقدم الهدنة الأممية التي طالتها اختراقات عديدة. وأشار المركز ان حصار الحوثيين لتعز أطول حصار عرفه التاريخ وأشهر جرائم الحرب المستمرة».

وأضاف المركز في تقرير له إنه مع تجديد الهدنة التي دعت اليها الأمم المتحدة في اليمن لشهرين آخرين، تبدأ من الثاني من يونيو 2022، عادت قضية تعز إلى الواجهة، ومعها قصة حصار قاتل تمتد إلى أكثر من 2600 يوم من الحصار المستمر.

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