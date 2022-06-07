شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بإلغاء إنشاء فرع للبنك الأهلى على أرضى مراكز شباب بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء ، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بشأن اعتماد وزارة الشباب إنشاء فرع للبنك الأهلي بقنا على أرض تتبع مركز شباب بمدينة العمال مما تسبب في عدم قانونية ملاعب اليد والطائرة وغيرها من الألعاب.

وقال الجبلاوي خلال اجتماع اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة، أنه ليس من المعقول ان تستحوذ فكرة الاستثمارات علي مراكز الشباب، متابعا: "هذا سيكون على حساب الملاعب والرياضة، وأن فكرة الاستثمارات بالملاعب تعمل علي إلغاء دور الملاعب"، مشيرا إلي أن وزارة الشباب والرياضة لم تكتف بأبعادها لمراكز الشباب بالجمهورية من عضوية الاتحادات الرياضية وأصبحت منسية من الاتحادات لعدم وجود صوت بالجمعية العمومية.

واستكمل: "إذا كانت الفكرة قائمة علي الربح والاستثمار، فمن الممكن ضم وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الاستثمار وإن كانت فكرة الاستثمار فى حد ذاتها فكرة لدعم الأندية ومراكز الشباب وهدفها الدعم، وأن الهدف الرئيسي من الملاعب هو الرياضة دون أي اعتبارات لأى استثمارات تتم من خلالها.

وأوصت اللجنة بإلغاء إنشاء فرع للبنك الأهلي بأرض الملاعب على أن يتم عمل معاينة أخرى للبنك بمكان أخر.